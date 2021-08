Lierse K. gaat jonge spelers mentaal ondersteunen: "De druk op kinderen is toegenomen"

Het voetbalseizoen is net afgetrapt en bij Lierse Kempenzonen nemen ze alvast maatregelen om hun jonge spelers, van 6 tot 18 jaar, mentaal te ondersteunen. "Dit seizoen starten wij terug met een elite-opleiding, dat is het hoogste niveau jeugdvoetbal. We willen onze talentjes daarin op een correcte manier begeleiden, want ze maken een enorme transformatie mee van regionaal voetbal naar elitevoetbal", legt jeugdcoördinator Dirk Gyselinck uit.