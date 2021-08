Lotus Bakeries in Lembeke breidt uit: eind volgend jaar 80 jobs erbij

Lotus Bakeries pakte onlangs uit met sterke halfjaarcijfers. De omzet steeg in de eerste helft van 2021 met 42 miljoen euro. Het bedrijf is ook ambitieus en wil van zijn Biscoff (de internationale naam voor het speculooskoekje) één van de bekendste koekjes ter wereld maken. Om de productie gelijke tred te laten houden met de vraag, investeert de Oost-Vlaamse koekjesbakker zowel in haar vestiging in Lembeke als in haar Amerikaanse vestiging. In Lembeke bouwt Lotus op dit moment aan een extra deegkamer en een extra productielijn.