Druktebarometer en Covid Safe Ticket moeten Maanrock veilig doen verlopen

In Mechelen wordt er hard gewerkt om de parken en enkele afsluitbare pleinen klaar te maken voor Maanrock in het Park. Door de coronamaatregelen wordt het een alternatieve editie. Vier dagen lang zijn er optredens op zeven verschillende locaties. Zo staat het hoofdpodium dit jaar niet op de Grote Markt maar wel in de Kruidtuin. Ook op het Cultuurplein, De Dijleterrassen, de Wollemarkt en de Huidevettersstraat zullen er optredens zijn.



Om te zorgen dat het festival op een veilige manier kan plaatsvinden wordt er gebruik gemaakt van een druktebarometer. "Die kan je terugvinden op de website van Maanrock en geeft per locatie weer hoeveel capaciteit er nog is", zegt burgemeester Alexander Vandersmissen. De maximumcapaciteit is zo'n tienduizend mensen.



Op het festival zal je geen mondmasker moeten dragen en ook geen afstand moeten houden. Tenminste als je in het bezit bent van een Covid Safe Ticket. "Je moet kunnen bewijzen dat je gevaccineerd bent, corona gehad hebt of een negatieve test kunnen voorleggen. Anders kom je er niet in", aldus Calvo.



Maanrock gaat donderdag van start en loopt tot en met zondag. Onder andere Bart Kaëll, Cleymans & Van Geel en Emma Bale treden er op.