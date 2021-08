Minister Weyts (N-VA) maakt 23 miljoen vrij voor extra kinderverzorgers in de kleuterklas

Volgens minister Weyts is de kleuterklas van vandaag niet die van 20 jaar geleden. "We leggen voor het kleuteronderwijs de lat ook een beetje hoger", legt hij uit. "We vragen inderdaad dat men ook al bezig is met de eerste woordjes, met taalverwerving, wat essentieel is om met succes te kunnen starten in dat lager onderwijs."

"We leggen dus de lat een beetje hoger, waardoor we natuurlijk ook veel meer vragen van het onderwijspersoneel", aldus Weyts. "Daarom zorgen we voor meer helpende handen om zorgtaken tenminste te kunnen overnemen van dat onderwijspersoneel."

In de toekomst zullen ook kleinere kleuterschooltjes - met minder dan 35 kinderen - een kinderverzorger kunnen inzetten. Tot nu toe kregen die daarvoor geen extra middelen.