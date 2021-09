Mobiele opleiding werpt meteen vruchten af bij CGK in Gullegem

CGK is een bedrijf dat milieuvriendelijke oplossingen biedt rond de opslag, de behandeling en het gebruikt van chemicaliën en gevaarlijke vloeistoffen op bedrijfssites. Maar ook bij het voorkomen van corrosievorming aan bruggen, steigers en kaaimuren. CGK telt meer dan 90 personeelsleden. “We hebben in het verleden veel geld en energie gestoken in de traditionele opleidingen, maar het resultaat was er niet naar. Het leek op de processie van Echternach, 3 stappen vooruit werden steeds gevolgd door een paar stappen in de andere richting omdat heel wat sollicitanten om wat voor reden dan ook afhaakten. Maar dat is dus verleden tijd!”, zegt Geert Denutte, medeoprichter van CGK. “Deze nieuwe vorm van werkplekleren blijkt de ideale en ultieme manier om geschikte medewerkers te vinden voor heel specifieke profielen waar geen gerichte opleiding voor bestaat.”