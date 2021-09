Mysteries ontrafeld: een spookhuis en bloedzuigers in Oud-Turnhout?

Edouardus Frans Smagghe werd geboren in Ieper op 14 februari 1808 en trouwde in 1839 in Turnhout met Maria Dymphna van Gorp. In die Kempense stad vestigde de West-Vlaming zich als arts. In 1839 duikt hij nog eens op in de Turnhoutse annalen op een vrij lugubere manier. Smagghe was betrokken bij een druk bijgewoonde amputatie van het been van een 83-jarige man. Het hele verhaal kan je hieronder beluisteren.