BEKIJK - Nieuw wandelpad in Zutendaal: "Bever kaapt primeur weg om er als eerste over te wandelen"

In Zutendaal wordt vrijdag een nieuw wandelpad geopend in het natuurgebied de Gebroekerbeekvallei. En het was de bedoeling dat gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA) dat plankenpad dan officieel zou 'inwandelen', maar die zag die eer aan zijn neus voorbijgaan. Want een bever, die in het gebied leeft, heeft het pad al met succes uitgeprobeerd. Wandelaar Jos Lenaers uit Wijnegem kon dat filmen.