Nieuwe afvalcampagne in Gent voorgesteld om zwerfvuil tegen te gaan

"Gent moet proper blijven en dus moeten we daar iedereen van overtuigen", zegt Bram Van Braeckevelt, "Iedereen moet mee in het verhaal, de burgers, de handelaars. We hebben in de eerste plaats gekozen voor vijf plaatsen waar we de mensen willen overtuigen dat zwerfvuil niet kan en dat ze kunnen beboet worden. We hebben een weg te gaan en doen dat niet alleen. Ook de horecacoach speelt een belangrijke rol. Iedereen moet mee op de kar en dan kunnen we Gent proper houden."