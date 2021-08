Ook Polen bouwt op de grens met Wit-Rusland een hek om vluchtelingen en migranten tegen te houden

In mei kondigde de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko aan dat hij migranten en vluchtelingen die via Wit-Rusland naar de Europese Unie willen, niet langer zou tegenhouden. Dat is een reactie op de economische sancties die de EU had opgelegd aan Wit-Rusland voor het gewelddadig neerslaan van protesten tegen Loekasjenko en voor de arrestatie van de opposant Roman Protasevitsj.