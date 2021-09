Oost-Vlamingen vinden in natte zomer toch de weg naar de provinciale domeinen

De provinciale domeinen in Oost-Vlaanderen blijven ook na de coronacrisis werken met een reservatiesysteem. Op die manier kunnen de bezoekers beter gespreid worden en is iedereen zeker van een plekje. "Deze zomer was het minder goed weer, maar op zonnige dagen was het duidelijk dat een reservatiesysteem goed werkt. Het reservatiesysteem raakt meer en meer ingeburgerd en dat zie je goed op momenten dat het mooi weer is", zegt gedeputeerde An Vervliet(N-VA) "Op topdagen is de lijst op geen tijd ingevuld en op andere dagen kan er zelfs zeer last minute nog gereserveerd worden."