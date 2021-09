Opening museum Liberation Garden uitgesteld naar september 2022: "Symbolische datum van 8 mei niet haalbaar"

Door die stabiliteitsproblemen heeft de renovatie van het Chinees Paviljoen zo'n twee maanden vertraging opgelopen. Daardoor valt de geplande opening op 8 mei 2022 in het water. 8 mei is de dag waarop er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. "Maar we kiezen nu voor een opening op 10 september. Dat is ook een belangrijke datum, want toen werd Leopoldsburg destijds bevrijd", gaat Kauffmann verder. "En Liberation Garden is een museum dat over zowel de bezetting als over de bevrijding gaat. Dus 10 september is ook een mooie datum. We vinden dat een beter moment dan midden in de zomer, zonder een echt aanknopingspunt." Leopoldsburg verwacht zo'n 50.000 bezoekers per jaar voor Liberation Garden.