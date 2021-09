Paulig-groep bouwt nieuwe tortillafabriek in Roeselare

De bouw van de nieuwe fabriek bevestigt de status van Roeselare en omgeving als ‘Food Valley’ van Vlaanderen. “Het bedrijf Paulig is een wereldspeler in de tex-mex voedingsproducten, Roeselare is al een tijdje een veilige haven voor tal van voedingsbedrijven”, zegt Nathalie Muylle (CD&V), schepen van stadsontwikkeling in Roeselare. “Qua tewerkstelling is de nieuwe fabriek alvast een goede zaak, Roeselare is na Antwerpen de snelst groeiende stad van Vlaanderen. Deze bijkomende werkgelegenheid is dus welgekomen.”