Open VLD wil strengere regels rond minimumpensioen, voorstel enerveert linkse regeringspartners 

Oppositiepartij N-VA noemt het voorstel van Open VLD "een kleine stap in de goede richting". Dat zegt N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt. Maar hij vreest dat de linkse regeringspartijen daar anders over zullen denken. "Dat Open VLD dit wetsvoorstel indient in de Kamer lijkt erop te wijzen dat ze geen vertrouwen hebben in het werk van minister Lalieux", stelt Van der Donckt.

Ook van bij de vakbonden komt er reactie. De christelijke vakbond ACV is niet te spreken over het voorstel van Open VLD. "Op die manier straf je bepaalde mensen twee keer", zegt woordvoerder David Vanbellinghen. Het gaat dan bijvoorbeeld over vrouwen die vaker thuisblijven voor de opvoeding van hun kinderen en gelijkgestelde periodes hebben opgebouwd voor hun pensioen, of andere mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt of moeilijk aan een baan geraken.