"C'est du Belge": 6 jaar na bloedbad in Parijs, start grootste Franse terreurproces ooit (mét Belgische rand)

In Frankrijk bestaat er al een tijd een speciale terrorechtbank voor terreurprocessen. Niet langer een volksjury, maar vijf rechters (en vier vervangers) die gespecialiseerd zijn in terreurzaken moeten oordelen over de schuld of onschuld van de beschuldigden. De 65-jarige Jean-Louis Périès zal als voorzitter alles in goede banen moeten leiden. Périès is een ervaren rot, met 40 jaar ervaring en al verschillende terreurprocessen op zijn conto. Voor dit proces kreeg hij een heel jaar voorbereidingstijd.

Om alles en iedereen een plaats te geven op dit proces, moest er ook een speciale zaal gebouwd worden in het bestaande historische Justitiepaleis in hartje Parijs, pal op Île de la Cité. De zaal is 45 meter lang en 15 meter breed en biedt plaats aan 550 mensen. Maar liefst een jaar lang is er aan de zaal gewerkt. Het kostenplaatje? 7,5 miljoen euro. Daarnaast zullen er ook meer dan 10 zalen opengesteld worden om het proces te volgen.