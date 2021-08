Professor Crieckemans: "Het ging beter worden onder Biden, maar nu blijkt hij toch vooral naar  VS-belangen te kijken" 

Professor Amerikaanse politiek Bart Kerremans (KU Leuven) stelt vast dat er in Amerika veel kritiek is op president Biden "en daar kan hij toch niet anders dan gevoelig voor zijn".



De critici hebben het over de "kunstmatige deadline" van 31 augustus en ze stellen dat een evacuatie pas eindigt als iedereen geëvacueerd is. "De president zal bloed aan zijn handen hebben als er doden vallen in Afghanistan, zeker als het Amerikanen zijn en die kritiek komt uit Republikeinse rangen - wat niet zo verbazend is - maar ook aan Democratische zijde zijn er die 31 augustus niet haalbaar vinden."



Professor internationale politiek David Criekemans (UAntwerpen) wijst er ook op dat de aanpak van de crisis in Afghanistan de Europeanen nu confronteert met Biden. "Het ging allemaal beter worden onder Biden, maar nu blijkt hij toch vooral naar de Amerikaanse belangen te kijken. Het is een vorm van "America first"."