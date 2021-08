Hoe voorkomen dat voetgangers gegrepen worden door vrachtwagens? Vias pleit voor conflictvrije kruispunten

Het ongeval roept ook opnieuw de vraag op: hoe kunnen we in voorkomen dat ongevallen met vrachtverkeer nog gebeuren in onze stads- en dorpscentra? Vorig jaar waren er 254 ongevallen binnen de bebouwde kom met vrachtwagens en fietsers of voetgangers in Vlaanderen.

Naast andere maatregelen, ziet Stef Willems van verkeersinstituut Vias één belangrijke oplossing om dit soort tragische ongevallen te vermijden. “Het belangrijkste is dat we gemotoriseerd verkeer en kwetsbare weggebruikers scheiden in tijd en ruimte.”