Rob Eijssen van de Belgian Bulls hoopt op kwartfinales op Paralympische Spelen

Omdat het geluid van de bal zo belangrijk is bij goalbal, vinden de Belgian Bulls het als een van de enigen niet zo jammer dat er geen publiek in de zaal zit door de coronamaatregelen. “Het publiek moet altijd stil zijn tijdens onze match, wat soms moeilijk is door hun enthousiasme.” Eijssen vertelt hoe niet alleen het publiek, maar ook de uitrusting van de zaal belangrijk is om de sport optimaal te beoefenen. “Het is belangrijk dat de airco niet te veel lawaai maakt en dat het geluid in de zaal zo goed mogelijk wordt gedempt. In Tokio houden is de zaal vrij groot en ligt vloerbekleding en matten. Zo hebben we zo weinig mogelijk last.”

Luister hier naar het fragment met Rob Eijssen. Het artikel gaat daaronder verder.