Stappenteller met 800 stappen op de gsm van Jürgen Conings doet vermoeden dat hij al kort na zijn verdwijning overleed

Op 20 juni werd het lichaam van Jürgen Conings gevonden in het Dilserbos in Dilsen-Stokkem. De beroepsmilitair was meer dan een maand ervoor vertrokken met een arsenaal aan zware wapens uit de kazerne van Leopoldsburg. Sindsdien was hij spoorloos. Het was lang niet duidelijk wanneer Conings precies overleed. Onderzoekers komen nu tot de vaststelling dat dat al in één van de eerste dagen na zijn verdwijning was. Dat vertelde federaal procureur Frédéric Van Leeuw in "De ochtend" op Radio 1.