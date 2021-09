Straat op industrieterrein in Paal afgesloten door lekkend vat in vrachtwagen

In het lekkende vat zat een product dat gebruikt wordt voor de aanmaak van PUR-isolatie. Het vat was omgevallen in de vrachtwagen en de vloeistof in het vat was in de laadruimte en op straat terecht gekomen. "Het is geen vluchtige stof, maar ze is wel gevaarlijk als ze in contact komt met de huid", vertelt Frederik Van der Haeve van de brandweer. "We hebben nu een gespecialiseerde firma gevraagd om het goedje over te pompen."

Bijna alle vloeistof kon opgevangen worden. Uit voorzorg werd de Schemkensstraat afgesloten voor het verkeer.