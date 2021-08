Vaders van West-Vlaamse twintigers die omkwamen tijdens roadtrip maken de reis van hun zonen af

Het gezelschap wil de route van 680 kilometer afleggen in 4 dagen tijd. "Als het weer een beetje meevalt, moet dat goed haalbaar zijn", vertelt Bernard. "Vandaag doen we al zo'n 180 kilometer." De bedoeling is om zaterdag aan te komen in de basisschool van Aalbeke. "We zullen er verwelkomd worden door onze vrienden en familie en in de namiddag is er ook een benefiet, met wat hapjes en drankjes. De opbrengst gaat naar Child Focus. Die mensen hebben ons 2 jaar geleden bijzonder goed opgevangen na de dood van Maxim en Arthur en we zijn hen daar zeer dankbaar voor.