Waarom zegt redactie niets over lichtflitsen onder vliegtuigen? En waarom horen we niet waar Afghanen worden opgevangen?

De meeste mensen die gerepatrieerd worden uit Afghanistan zijn Belgen die gewoon naar huis kunnen, na een eerste controle in de kazerne van Peutie. Maar België evacueert ook tolken en fixers die voor ons land gewerkt hebben. Zij hebben geen verblijfplaats in België. Een kijker merkte daarbij een verschil op tussen VRT en RTBF:

"Op RTBF wordt gewoon gezegd waar in Wallonië die mensen zullen opgevangen worden. Maar VRT zwijgt over Vlaanderen."



“De mensen die voor Defensie gewerkt hebben, gaan naar een woonplaats van Defensie en starten een asielprocedure in samenwerking met de diensten van Fedasil” zegt de woordvoerder van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). “Anderen die voor ons land werkten, worden door Fedasil aan een asielcentrum toegewezen. Welk centrum dat juist is, wordt bepaald op basis van waar op dat moment plaatsen vrij zijn, maar dat kan in heel België zijn.”

Fedasil is de overheidsdienst die asielaanvragen beheert. De dienst heeft zelf asielcentra, maar werkt ook samen met het Rode Kruis en diens Franstalige zusterorganisatie Croix Rouge. Croix Rouge liet gisteren weten dat het 225 bufferplaatsen heeft voorzien, 80 plekken in Doornik, 40 in Rendeux, 20 in Fraipont en 20 in Bierset. Die plekken zijn beschikbaar maar nog niet ingenomen.

In Vlaanderen kiest het Rode Kruis ervoor om nog niets aan te kondigen. De woordvoerder van Rode Kruis Vlaanderen zegt: “De overheid bepaalt, het Rode Kruis voert uit. Nu is de vraag naar buffercapaciteit gesteld, that’s it. We hebben geen aantallen en weten niet wanneer de capaciteit nodig zal zijn. Het is nog een veel te onduidelijk gegeven.”