Vzw Hachiko zoekt gastgezinnen om hulphonden op te vangen in het weekend: "Ze zitten een beetje op kot"

Hachiko, een vzw die assistentiehonden opleidt, is op zoek naar vrijwilligers uit Gent of Merelbeke die de honden in het weekend willen opvangen. Het gaat om honden van een jaar of 2 oud die in het einde van hun opleiding zitten. In die laatste fase van hun traject verblijven de honden tijdens de werkweek in het opleidingscentrum en in het weekend bij een gastgezin.