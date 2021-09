Supporters van KV Oostende houden wake voor ex-voetballer Franck Berrier: "Hij was een groot voorbeeld"

Het was gisteren een emotionele avond voor de vele supporters en collega-voetballers van Franck Berrier in het stadion van KV Oostende. Afgelopen vrijdag werd Berrier begraven in intieme kring. Berrier beleefde zijn hoogdagen bij KV Oostende en daarom organiseerde de club gisterenavond dat speciale herdenkingsmoment. Berrier stopte in 2019 met voetballen door hartproblemen en die zijn hem uiteindelijk fataal geworden.