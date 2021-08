Na de evacuatievluchten: wat deden Afghaanse Belgen in het land dat ze ontvluchtten?

De vader van Habib Nazari vluchtte in 2000 naar België. Via gezinshereniging kwamen ook zijn vrouw en kinderen naar België. Habib was toen een prille tiener. De grootvader van het gezin bleef alleen achter in Afghanistan want hij kreeg geen toestemming van België.

Daarom gaat er elk jaar iemand van het gezin naar Afghanistan om de grootvader te bezoeken. "We zijn op de hoogte van het risico. We hebben een paar keer geprobeerd om een visum te vragen voor hem, om hem naar hier te laten komen, zodat wij niet naar daar moeten gaan. Zodat wij niet het risico moeten nemen. Maar dat is elke keer geweigerd. Dit jaar hebben we besloten om hem naar Kaboel te laten komen. En dat wij daar elkaar zouden zien. Het was iets veiliger dan waar hij woont en dan moesten wij niet te veel risico nemen. De inval van de taliban hadden we ook niet verwacht."