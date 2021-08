Westerse landen voor het dilemma: langer blijven op luchthaven van Kaboel na 31 augustus of niet?

Volgens de krant "The Washington Post" heeft CIA-directeur William Burns in Kaboel overleg gepleegd met Abdul Ghani Baradar, de nummer-2 van de taliban. Het zou gaan om het hoogste contact tussen de VS en de taliban sinds de machtsovername in Kaboel. Wellicht ging het over de deadline van 31 augustus. Als diplomaat onderhield Burns eerder al geheime contacten met Iran die in 2015 leidden tot het nucleaire akkoord.