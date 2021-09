7 Afghaanse vrouwen van "Moeders voor Vrede" aangekomen in Ieper

Hoe het nu verder moet is niet helemaal duidelijk. "Het was nooit mijn plan om naar België te vluchten", vertelt Razia, "ik ben hier gewoon door omstandigheden beland. Mijn man, die voor de vorige regering als diplomaat werkte, is samen met mijn zoon nog in China. Mijn dochter is studente in Pakistan. Ik hoop om samen met hen asiel aan te vragen in België. Maar het is nog zeer onduidelijk wat er met hen staat te gebeuren. Zowel Pakistan als China erkennen de taliban als nieuwe leiders van Afghanistan. Mijn man zit nu uiteraard zonder werk. Veel is dus nog onzeker."

Ondertussen lijkt het in Afghanistan terug naar af. "20 jaar hebben we ons ingezet om van Afghanistan een betere plek te maken voor meisjes en vrouwen. We hadden ons schooltje, waar we ze leerden lezen en schrijven. We hadden plannen voor een internaat, zodat meisjes uit afgelegen gebieden in Kaboel zouden kunnen verder studeren. Maar van die projecten blijft nu niks meer over. Ik trek mij op aan de gedachte dat we toch een aantal meisjes hebben leren lezen en schrijven. Ik hoop ook dat er internationale druk komt op de taliban om toch iets van vrouwenrechten te vrijwaren, maar het voelt soms alsof al ons werk voor niks geweest is."