Klok tikt voor buitenlandse evacuatievluchten vanuit Afghanistan: vrijdag lijkt deadline voor de evacuaties

In Nederland heeft minister van Defensie Bijleveld gezegd dat het zeer twijfelachtig is of er na vrijdag nog mensen uit Kaboel kunnen worden opgehaald. Minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag denkt dat er "een grote zekerheid" is dat Nederland niet alle mensen uit Afghanistan kan evacueren die op de evacuatielijst staan, ook al omdat dat aantal blijft groeien.