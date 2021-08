Baby van albumcover "Nevermind" klaagt Nirvana aan voor kindpornografie

Spencer Elden, de Amerikaan die in 1991 als naakte baby op Nirvana's bekendste albumhoes stond, is nu niet meer zo tevreden over het gebruik van de iconische zwembadfoto. Volgens de "Nirvana-baby" kon hij onmogelijk toestemming hebben gegeven omdat hij toen amper vier maanden oud was. Het album Nevermind bevat de meest populaire nummers van de grungeband zoals "Smells Like Teen Spirit" en "Come as You Are".