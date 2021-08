Beelden van mishandelingen in Iraanse gevangenis gelekt: "Opnieuw schrijnende herinnering aan lot Djalali"

Ahmadreza Djalali is 49 en heeft zowel de Iraanse als de Zweedse nationaliteit. Hij is arts en professor aan de Karolinska-universiteit in de Zweedse hoofdstad Stockholm, maar is ook gastdocent aan andere universiteiten zoals onder meer de VUB in Brussel.

Djalali werd in 2016 in Iran gearresteerd toen hij daar was op uitnodiging van een Iraanse universiteit. Hij is een jaar later ter dood veroordeeld wegens spionage voor Israël en volgens Teheran heeft hij de dood van twee Iraanse kerngeleerden op zijn geweten. Iran heeft ondanks oproepen van de Verenigde Naties en tal van landen nooit bewijzen willen voorleggen voor de spionage van Djalali. De VN klagen ook de harde omstandigheden aan waarin Djalali wordt vastgehouden.