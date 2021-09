Bewoner overlijdt bij woningbrand in Sint-Katelijne-Waver

In Sint-Katelijne-Waver is vannacht een dodelijk slachtoffer gevallen bij een woningbrand. De bewoner van de woning overleefde de brand niet. De hulpdiensten troffen de man aan in zijn woonkamer maar alle hulp kwam te laat. Het gelijkvloers van de woning raakte ook zwaar beschadigd, het huis is onbewoonbaar. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand precies is ontstaan.