Celstraf met uitstel en zware schadevergoedingen voor agressie tegen ambulancepersoneel in Hasselt

De man was in de nacht van 25 op 26 juli betrokken geraakt in een vechtpartij, tijdens een karaoke-avond in de Hasseltse wijk Runkst, waar het toen kermis was. Zelf had hij alcohol gedronken in combinatie met de antidepressiva die hij neemt. De man had het bewustzijn verloren, en toen hij weer bijkwam in de ziekenwagen reageerde hij zeer agressief tegen de politie en het ambulancepersoneel. Volgens zijn advocaat is dat te verklaren door zijn ervaringen in thuisland Irak, dat hij ontvlucht is. In de ambulance sloeg hij met een zuurstoffles een ruit stuk, ook een tablet en de houder werden vernield.