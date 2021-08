Coronablog - Toename aantal besmettingen en opnames vertraagt, er liggen 635 covidpatiënten in onze ziekenhuizen   

Ongeveer 82 procent van de leerkrachten in het lager onderwijs is tevreden met de digitale vooruitgang die gemaakt is tijdens de coronacrisis. Dat blijkt uit een bevraging bij ruim 1.200 leerkrachten en ander onderwijspersoneel uitgevoerd door de educatieve uitgever Van In.

De coronacrisis heeft een blijvende impact gehad op de manier waarop leerkrachten in het basisonderwijs lesgeven. Zo biedt 58 procent van de bevraagden meer digitale opdrachten aan, heeft 44 procent meer vertrouwen in digitale tools en is 30 procent gedifferentieerder gaan werken, door leerlingen taken te laten uitvoeren op verschillende niveaus, met de gepaste ondersteuning.

Voorts blijkt nog dat IT-infrastructuur in de scholen licht is verbeterd tegenover het voorgaande schooljaar. Zo gaf 92 procent van de leerkrachten aan dat hij tablets of chromebooks in de klas kan gebruiken, dat is 3 procentpunt meer dan het voorgaande schooljaar.