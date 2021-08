Daphné Dumery (N-VA) neemt afscheid als burgemeester van Blankenberge: "Ik ben niet rancuneus"

(Ex-) burgemeester Bram Degrieck van De Panne weert zich als een duivel in wijwatervat. Daphné Dumery lijkt eerder opgelucht alsof ze bevrijd is van een zware last. Op haar Facebookpagina schreef ze: "Mijn vrijheid lonkt! Niet meer moeten opletten waar ik ga en sta, tegen wie ik praat, met wie, waar en wanneer ik leute en plezier maak. Ik ga terug fouten mogen maken", zegt ze met een knipoog.µ

Ze legt de context uit waarin die uitspraak te situeren valt. "Ik heb die last als burgemeester graag gedragen. Maar zeker sinds de coronacrisis merk ik dat sommige mensen extreem reageren op sociale media. Ze kijken voortdurend naar publieke figuren om te controleren of die zich wel aan de coronamaatregelen houden. Ik heb eigenlijk het voorbije anderhalf jaar voortdurend over mijn schouder moeten kijken. Met die Facebookpost wil ik mijn opvolger waarschuwen. Pubieke figuren hebben een voorbeeldfunctie en daardoor zijn ze voortdurend het voorwerp van commentaar op sociale media."