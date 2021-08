De leer van president Xi Jinping krijgt een vaste plaats in het Chinese onderwijs

In 2018 heeft de Chinese overheid de leer van Xi Jinping al verankerd in de grondwet. Sinds dan is de leer geleidelijk aan geïntroduceerd op verschillende universiteiten en in de naschoolse activiteiten van regeringsgezinde jongeren. Maar nu wordt de leer op een zeer planmatige basis verwerkt in de leerstof van alle Chinese scholen en universiteiten.