De politie van de Vlaamse Ardennen ziet piek van inbraken in huizen: "Wees extra alert en hou een oogje in het zeil"

De voorbije twee maanden is in een twintigtal huizen in de Vlaamse Ardennen ingebroken. "Het is duidelijk dat er deze zomer meer inbraken zijn en niet alleen in huizen, maar ook in bestelwagens", zegt korpschef Joost Duhamel. "Het onderzoek naar de inbraken is volop aan de gang. Nu al is duidelijk dat enkele inbraken aan elkaar gelinkt zijn. Ook duidelijk is dat er momenteel een piek te merken is."