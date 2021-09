Derde metrostelplaats van Brusselse MIVB klaar voor komst van nieuwe metrostellen

De metroremise is niet zichtbaar voor de reizigers, maar is voor hen wel belangrijk. "We gaan van een frequentie van 3 minuten naar 2,5 minuten op lijnen 2 en 6. Dat klinkt onnozel, maar om dat te realiseren heb je dergelijke infrastructuur en extra metro's nodig", legt Brussels Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) uit. "Belangrijk hier is dat we op lange termijn de automatisering kunnen uitvoeren. Want willen we naar een nog hogere frequentie, dan moeten we naar automatisering gaan."

De volgende en vierde metrostelplaats van de MIVB komt binnen enkele jaren in Haren aan het noordelijke uiteinde van metrolijn 3.