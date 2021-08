Dienstenchequebedrijf Trixxo is de nieuwe naamsponsor van Hasseltse evenementenhal op Park H

“We zijn twee jaar geleden begonnen met het traject van de heraanleg", zegt Van Esbroeck. "Zo zijn we van de oubollige naam Grenslandhallen afgestapt en is dat nu Park H geworden. Dat was een eerste stap om hier een park van te maken met de mobiliteitsfuncties in verwerkt, maar waar je op een veel aangenamere manier de tijd kan verdrijven en er passeren. We willen een levendige site zijn aan de rand van Hasselt.” De investeringen in Park H trok Trixxo mee over de streep. “Het duurzame traject en dat ze investeren in groene energie en de laadpalen die er gaan komen op de parking was ook een item waarom we hier voor gekozen hebben”, aldus Frank Vliegen.

Hoeveel Trixxo betaalt voor het sponsorcontract werd niet bekend gemaakt.