Duitse speurders zoeken 38-jarige Belg, wellicht man uit Maldegem

In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn speurders op zoek naar een 38-jarige Belg die gezocht wordt voor een "zwaarwichtig feit" dat in België gepleegd werd. Dat meldt het parket van de Duitse deelstaat.

De omschrijving die het Duitse parket verspreidt van de Belg, komt overeen met het opsporingsbericht dat een Gentse onderzoeksrechter twee weken geleden verspreidde, voor de 38-jarige Maldegemnaar Bram Andelhofs.

In beide opsporingsberichten is sprake van een man die 1,80 à 1,85 meter lang is en zwaar gebouwd is, die mogelijk onderweg is met een blauwe bestelwagen van het merk Opel met Belgische nummerplaat 1- YBX- 385. Vooraan die bestelwagen is een logo aangebracht van "De Shack Makerslab".

Nog volgens het Gentse opsporingsbericht bevindt de man zich momenteel mogelijk in het buitenland. Hij kreeg de vraag zich te melden bij de politie. Volgens het parket in Duitsland zijn er aanwijzingen dat de man in de nacht van 13 op 14 augustus in Essen, in het Ruhrgebied, was. Hij wordt gezocht sinds 13 augustus.