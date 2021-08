België beëindigt evacuaties vanuit Afghanistan: "Alle medewerkers en geëvacueerden verzameld in Islamabad"

Het nieuws dat Defensie de evacuatiemissie vanavond al heeft stopgezet en alle Belgische militairen Kaboel hebben verlaten komt als een verrassing.

"Het is opvallend dat het nieuws nu al komt. In de late namiddag had Defensie nog laten weten dat er mogelijk morgen nog geëvacueerd zou worden. Vrijdag zou het moeilijk worden om nog te vliegen. Het is een beetje verrassend dat we nu horen dat de evacuaties niet alleen stoppen, maar dat alle Belgische militairen al weg zijn uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Ze zijn nu in Islamabad in Pakistan", zegt buitenlandjournalist Inge Vrancken.

Het wordt hoe langer hoe moeilijker om mensen te evacueren uit Afghanistan via de luchthaven van Kaboel. "Dat horen we van alle landen. De taliban sluiten de luchthaven meer en meer in. Ze hebben vandaag een tweede belangrijke toegangspoort van de luchthaven gesloten. Er is vandaag ook in een gemengd konvooi van verschillende landen een bus tegengehouden. Die mensen zijn niet op de luchthaven geraakt. Ze werden gecontroleerd door de taliban en naar huis gestuurd."

Volgens Vrancken zijn er steeds meer aanwijzigingen dat de evacuaties bemoeilijkt worden door de taliban. "De taliban willen niet meer onderhandelen en ze willen dat de evacuaties stoppen. Zij willen niet dat jonge beloftevolle mensen het land verlaten, terwijl de westerse landen die mensen wil evacueren."