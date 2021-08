Nieuwe vluchten uit Afghanistan aangekomen in Melsbroek, nog onduidelijk hoe lang Belgische missie doorgaat

De Tijd bericht vandaag dat de Belgische evacuatiemissie volgens minister Dedonder vrijdag afgerond moet zijn. Het kabinet van Dedonder laat aan VRT NWS weten dat dat "een optie" is. De VS wil namelijk tegen 31 augustus wegtrekken uit de luchthaven van Kaboel, en het land benadrukt dat het zelf nog een aantal dagen de tijd nodig heeft om de laatste militairen en het laatste materiaal daar weg te krijgen.

Voorlopig plant ons land nog elke dag zes evacuaties, maar de situatie wordt dag per dag bekeken, aldus Dedonder bij RTL. "De situatie in Kaboel is heel chaotisch, we zijn afhankelijk van de veiligheid ter plaatse. De Amerikaanse militairen beveiligen de luchthaven van Kaboel, maar als zij morgen beslissen om weg te trekken en als ook de andere naties wegtrekken, is ook België gedwongen om weg te trekken."