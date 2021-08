Ex-gouverneur van New York Cuomo moet Emmy Award teruggeven

Andrew Cuomo was nog maar een paar uur gouverneur af toen hij gisteren het nieuws over z'n Emmy Award te horen kreeg. Hij had z'n aftreden twee weken geleden aangekondigd, na een rapport van onafhankelijke onderzoekers waaruit bleek dat hij elf vrouwen had lastiggevallen. In een statement zegt de Internationale Academie dat ze ook alle verwijzingen naar hem in de archieven zullen verwijderen.

Cuomo kreeg die speciale televisieprijs vorig jaar voor z'n dagelijke briefings op televisie over het coronavirus. Die vormden een welkom tegengewicht tegen de tegenstrijdige boodschappen van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump. Hij werd er ook waanzinnig populair door.

In 2017 kwam de Academie ook al eens terug op haar beslissing om de prijs aan acteur Kevin Spacey te geven, nadat hij beschuldigd werd van seksueel misbruik.