Lichamen van drie borelingen gevonden in Frankrijk

De vondst gebeurde maandag. Een veertigjarige man in Mézeray nam contact op met de gendarmerie. In een bijgebouw van het eigendom dat hij al enkele jaren bewoonde, had hij de resten van minstens één ontbonden lichaam gevonden, aldus het parket.

Nu zal worden geprobeerd om de identiteiten van de kinderen te bepalen, door DNA-stalen te vergelijken met die van mensen die in de woning hebben gewoond. De precieze leeftijd van de slachtoffers moet nog bepaald worden. Experten melden dat het om geboren kinderen ging en niet om foetussen, aldus nog het parket. "Alle mensen die aan de ontdekking hebben bijgedragen, zijn verhoord", aldus het parket. Er zijn geen verdachten opgepakt. "Het onderzoek is nog maar net gestart."

Volgens BFM TV deed een man van wie de vrouw deze maand aan kanker overleed, de ontdekking toen hij opruimde en het slot brak van een kast in een schuur buiten zijn huis. "We hebben het over mensen die misschien helemaal niets met de feiten te maken hebben. Het onderzoek is gericht op het vaststellen van de identiteit van de kleine lichamen en vervolgens die van hun ouders", aldus het parket over de bewoners van het huis.