Gent schaft mondmaskerplicht af in winkelstraten: "Iedereen heeft kans gehad om zich te vaccineren"

"Het is nu ieders verantwoordelijkheid om zelf te beslissen wanneer hij of zij een mondmasker draagt in de openbare ruimte", legt De Clercq uit. "We raden aan om steeds een mondmasker bij te hebben en het op te zetten bij drukte of wanneer afstand houden niet meer mogelijk is."

De mondmaskerplicht wordt al even afgebouwd in Gent. Zo werd de verplichting om een mondmasker te dragen aan schoolomgevingen al afgeschaft op 1 juli, maar de stad gaat nu nog iets verder. "Deze beslissing hebben we genomen na overleg met medische experten", laat de stad weten.