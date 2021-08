Gents proefproject slaat aan, steeds meer vraag naar alarmknop voor slachtoffers van partnergeweld

In Gent lopen momenteel 19 slachtoffers rond met een alarmknop. En in goed een jaar tijd is het alarm 29 keer gebruikt. De Gentse advocate Liesbet Noens werkt momenteel samen met een slachtoffer van partnergeweld en vindt het goed dat de knop bestaat. "De onmiddellijke dreiging is daardoor niet meteen weg, maar het is goed dat je snel contact kan hebben met de politie", klinkt het.