Groen-fractie vraagt ontslag van schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) na dodelijk ongeval in Antwerpen

De Antwerpse Groen-fractie, die in de gemeenteraad deel uitmaakt van de oppositie, concludeert daaruit dat de schepen wellicht liegt over de reden waarom hij het kruispunt niet conflictvrij heeft gehouden. Zij vragen nu zijn ontslag. Fractieleider Imade Annouri licht die vraag toe in een persbericht: "Medeleven en transparantie hadden gepast geweest. In plaats daarvan lijkt schepen Kennis ervoor gekozen te hebben onwaarheden te vertellen over zijn eigen beleidsbeslissing. Als dat zo is, dan is er wat ons betreft maar één mogelijkheid: dat hij de eer aan zichzelf houdt en opstapt als schepen van Mobiliteit.”