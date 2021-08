VS-Hooggerechtshof beslist dat Biden een Trump-maatregel over Mexicaanse asielzoekers onterecht heeft teruggedraaid

Zo'n 70.000 asielzoekers wachtten op het einde van de Trump-administratie in Mexico op hun procedure om de Verenigde Staten binnen te komen, omwille van Trumps MPP-maatregel. Een maand nadat Biden aan de macht is gekomen, is zijn administratie begonnen met het verwerken van al hun dossiers en werden die mensen in afwachting van een uitspraak binnengelaten in de VS. Wat er nu met hen zal gebeuren, is niet duidelijk.