Huis in Zaventem staat op instorten na waterlek: "We zaten in de zetel en ineens begon de gevel te scheuren"

In afwachting van een oplossing verblijven François en zijn echtgenote nu op hotel. Ze hopen dat ze in Zaventem kunnen blijven. "Ik ben in 1947 in dit huis geboren. Het is een oude boerderij die nog van mijn grootvader is geweest. Maar nu durf ik er niet meer binnen te gaan. Als het instort, zit ik er misschien onder. Nu zitten we even op hotel maar dat kan niet blijven duren. Misschien moeten we een appartement huren of kan de gemeente ons helpen. Maar dat is allemaal nog een groot vraagteken voor ons."