Jonge arbeider raakt met arm klem in transportband in plasticbedrijf uit Houthulst

Het ongeval gebeurde vanmiddag rond 14.15 uur. De brandweer en een ambulance waren snel ter plaatse, maar de brandweer besliste nog even te wachten om de man te bevrijden tot er ook medische begeleiding was van het MUG-team.

"Toen we aankwamen was de man bij bewustzijn", zegt kapitein Dominique Parmentier van de brandweerpost Langemark-Poelkapelle, "maar hij had ontzettend veel pijn. De mensen van het MUG-team hebben hem pijnstilling gegeven en dan zijn wij begonnen met een deel van de machine te demonteren."

De man is, nadat hij bevrijd is, met zware verwondingen aan zijn arm, naar het ziekenhuis gebracht. De politie deed ter plaatse een aantal vaststellingen. Waarschijnlijk zal het gerecht later verder onderzoeken hoe het ongeval is kunnen gebeuren.