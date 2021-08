Kruispunt van dodelijk ongeval in Antwerpen werd conflictvrij gemaakt, maar stad draaide beslissing terug

Wat zijn conflictvrije kruispunten?

Conflictvrije kruispunten worden geregeld met verkeerslichten, waardoor elke richting apart groen en rood krijgt. Zo kan je nooit een situatie krijgen waarbij vrachtwagens of auto's rechts of links afslaan en dan in conflict komen met fietsers of voetgangers die dan tegelijk groen hebben. "Er is wel een ambitie van de Vlaamse overheid om honderden kruispunten versneld conflictvrij te maken, maar dat is een heel proces", weet onze verkeersexpert Hajo Beeckman. "Dat kan je ook makkelijker doen op grotere kruispunten buiten de stad, waarbij er ruimte is om die fysiek aan te passen - je moet verkeerslichten bijplaatsen, soms zelfs nieuwe opstelstroken bouwen... Daar zijn een paar maanden voor nodig, soms zelfs een paar jaar."