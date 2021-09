Leuvense politie gaat lokfietsen inzetten om fietsendieven op te sporen

"Leuven is de fietsstad bij uitstek en het aantal fietsdiefstallen ligt hoog", erkent Vranckx. "Elk jaar krijgen we ongeveer 1.800 aangiftes binnen van fietsdiefstallen. Dus dit is een prioriteit om daar iets aan te doen. We werken al jaren rond fietsdiefstallen, maar we gaan nu een tandje bijsteken. Sommige mensen denken dat we niks doen aan die fietsdiefstallen, maar dat klopt niet. We liggen vaak op de loer in grote fietsenparkings. Gisteren bijvoorbeeld hebben we nog een fietsendief betrapt die een dure fiets had gestolen en daar de trein mee op wou. In 2020 hebben we zelfs meer dan 125 fietsendieven kunnen pakken."